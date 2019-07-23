شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده برفقه أصدقائه فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم أحمد عز بعيد ميلاده في الساحل الشمالي برفقه أصدقائه المقربين، الذين حرصوا على مفاجأته وأقاموا له احتفالا خاصا، كما حرصوا أيضا على الاحتفال معه بوصول إيرادات فيلم "الممر" إلى ٧٠ مليون جنيه منذ أن تم عرضه في عيد الفطر الماضي .

وبعد الاحتفال بعيد ميلاده شاهد عز مع أصدقائه البرومو الدعائي الأول لفيلمه "ولاد رزق٢_ عودة أسود الأرض" المقرر طرحه يوم 8 أغسطس المقبل للمنافسة فى موسم عيد الأضحى، حيث يحتفل صناع الفيلم بالعرض الخاص يوم 7 أغسطس فى إحدى دور العرض.

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فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.