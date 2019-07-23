صور| سفير إسرائيل يشاهد "الممر".. ومعلق: فكركم بيوم ما خدتم على قفاكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشرت صفحة "إسرائيل في مصر" –وهي صفحة موثقة رسمية- صورا للسفير الإسرائيلي وأعضاء البعثة الدبلوماسية وهم يشاهدون فيلم "الممر"، الذي يحكي تفاصيل معركة عسكرية بين مصر وإسرائيل في بداية حرب الاستنزاف.

وقالت الصفحة: "حضر الدكتور دافيد جوفرين سفير إسرائيل في مصر بمرافقة أعضاء البعثة الدبلوماسية وكبار موظفي السفارة العرض السينمائي لفيلم الممر

وذلك بعد النجاح الملحوظ الذي حققه الفيلم في أسابيع عرضه، وأيضاً الشهرة الواسعة التي يتمتع بها المخرج شريف عرفة".

وتابعت الصفحة: "كان الفيلم يتحدث عن الماضي البعيد – زمن الحروب والخسائر التي يكرهها الشعبين، التاريخ الأقرب إلى الشعبين يعود إلى أربعة عقود – فمنذ ٤٠ عاماً يعيش الشعبان الإسرائيلي والمصري – متجاوران ومتفاهمان ومتعاونان في الأخطار التي تُحدق بالمنطقة".

وانتقد معلقون مصريون تدوينة الصفحة، وكتب كريم مسعود: "لا الشعبان بيكرهوا بعض

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