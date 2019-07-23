نجوى فؤاد: فاروق الفيشاوي يمر بأزمة صحية شديدة ولم نتمكن من زيارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

ناشدت الفنانة نجوى فؤاد، الجمهور الدعاء للفنان فاروق الفيشاوي، وقالت إنه يمر بأزمة صحية شديدة خلال الأيام الحالية، ويحتاج إلى دعاء كل محبيه.

وأوضحت في تصريحات لمصراوي أنها "لم تتمكن من زيارته، لأن الأطباء يمنعون عنه الزيارة، وحاولت هي والفنانة دلال عبد العزيز زيارته دون جدوى، ولا تعرف اسم المستشفى المعالج".

وأشارت إلى أن "الموسيقار هاني مهنا يزوره يوميا لكنه لم يتمكن من الدخول لرؤيته".

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كان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه "نزلة برد" في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض.

وأعلن أحمد فاروق الفيشاوي، في تصريحات صحفية لعدة مواقع أمس، تدهور حالة والده، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

يُذكر أن آخر ظهور للفنان فاروق الفيشاوي كان في عزاء الفنان عزت أبوعوف الذي أقيم 2 يوليو الجاري.