محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة أصالة نصري الإعلان الرسمي لفيلم "ولاد رزق2"، من إخراج زوجها المخرج طارق العريان، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت أصالة على الفيديو قائلة:" طارق العريان ليس له منافس، ولاد رزق قريباً". وحرص الفنان عمرو سعد على أن يعلق:" مبروك على الفيلم طارق، ومبروك لطارق على أصالة". "ولاد رزق 2" يطرح في موسم عيد الأضحى المقبل، وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، ومن إخراج طارق العريان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أصالة عن طارق العريان: "ليس له منافس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.