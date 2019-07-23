بالصور.. مريم حسن تخطف الانظار من أمام أحد المعابد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)
حرصت الفنانة مريم حسن، على مشاركة جمهورها صور من آخر جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بإطلالة مميزة أمام أحد المعابد.
ونشرت "حسن"، الصور عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ونالت إعجاب الكثير من متابعيها عبر الموقع.
جدير بالذكر أن مريم حسن شاركت في السباق الدرامي لرمضان الماضي بعملين وهما: "قمر هادي" مع هاني سلامة، و"أبوجبل" بجانب مصطفى شعبان.
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