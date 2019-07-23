حكيم يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو:" تحية لكل أرواح الشهداء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: احتفل المطرب الشعبي حكيم، بذكرى ثورة 23 يوليو، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر حكيم صورة جديدة له وعلق عليها قائلًا:" تحية لكل أرواح الشهداء الذين روت دمائهم الذكية تراب هذا الوطن تحيا مصر". يمثل اليوم الثلاثاء الذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو 1952، والتي قاد فيها الجيش المصري الثورة ضد الحكم الملكي وتحرير الشعب المصري من أوضاعه التي طغى عليها الاستبداد والفساد.

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