بالصور| محمد عز وحورية فرغلي في كواليس "استدعاء ولي عمرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد عز مجموعة صور، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، من كواليس فيلم " استدعاء ولي عمرو".

وظهر في الصورة بجانب عز الفنانة حورية فرغلي، والفنانة إيمان السيد، وعلق عز:" استدعاء ولي عمرو، قريباً إن شاء الله، يارب كرمك وتوفيقك".

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، بطولة حورية فرغلي، محمد عز، انتصار، صبري فواز، إيمان السيد، ندى بهجت، محمد لطفي، مي كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثي، أماني كمال، وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.