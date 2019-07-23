روجينا بفستان أخضر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة روجينا مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت روجينا في الصور بإطلالة أنيقة، ارتدت فستاناً أخضر طويل، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها. يذكر أن روجينا كرمت، السبت 20 يوليو الجاري، في مهرجان جرش للثقافة والفنون في عمان.

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