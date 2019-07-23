ماجد المهندس يخضع لعملية تجميل تغير ملامح وجهه.. شاهد كيف ظهر

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تداول مغردون صورتين للفنان ماجد المهندس تظهران الفرق في شكل أنفه، وتؤكدان خضوعه لعملية تجميل لتقويمه.
وتتداول مغردون صورتين للفنان ماجد المهندس تظهران الفرق في تغيّر شكل أنفه، وتؤكدان خضوعه لعملية تجميل لتقويمه.
وعبّر العديد من المتابعين عن رأيهم حول قرار المهندس في تغيير شكل أنفه إذ اعتبر البعض أنه لم يكن في حاجة الى ذلك وقد بدّل ملامح وجهه في هذا التغيير، فيما اعتبر البعض أن الأنف هو أساسيّ في شكل الوجه وقد جمّلت هذه العملية وجه ماجد.
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