الخميس.. "رحلة الزمن الجميل" من جديد على العرائس

قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفنى للمسرح، أن العرض المسرحي "رحلة الزمن الجميل" من إنتاج الفرقة، يعود من جديد ليُقدم على خشبةمسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ابتداء من الخميس المقبل، في تمام السابعة مساء.
يقول "نور" أن العرض يدور حول رحلة يقوم بهاالأطفال للعصر الفرعونى، العرض من تأليف وأشعار يحيي زكريا ، موسيقي وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجى، و العرض فكرة وإخراج محمد نور.
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