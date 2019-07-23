راكيل نخول تستعد لطرح أغنية جديدة قريبًا

انتهت الفنانة اللبنانية راكيل نخول، من تسجيل أغنية جديدة باللهجة البيضاء، وذلك استعدادا لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة. ويشار إلى أن الأغنية من كلمات عمر ساري، ألحان يحيي صويص، ولم يتم حتي الآن الاستقرار علي اسم مخرج لتصوير الأغنية كفيديو كليب. عمر ساري، ألحان يحيي صويص، ولم يتم حتي الآن الاستقرار علي اسم مخرج لتصوير الأغنية كفيديو كليب. وقد طرحت نخول اغنية "تونس ياحرة جينالك" تعبيرا عن حبها وتقديرها للشعب التونسي، ثم قدمت أغنية أخري لتونس تحت عنوان " قالوا زيني"، وذلك أهداء إلى روح الفنانة الكبيرة الراحلة علية التونسية.

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