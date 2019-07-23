بالصور.. تامر حسين يحتفل بحصوله على جائزة الـ ميما

احتفل الشاعر تامر حسين بحصوله على جائزة الـ ميما كأفضل شاعر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ويشار إلى أن كان تسلم "حسين" الجائزة من يد الموسيقار الكبير هاني مهنى خلال حفل Middle East Music Awards MEMA. الجائزة من يد الموسيقار الكبير هاني مهنى خلال حفل Middle East Music Awards MEMA. Advertisements ويذكر أن آخر أعمال الشاعر تامر حسين، أغنية "إن شاء الله" للفنانة كارول اللبنانية كارول سماحة والتي طرحتها آخر يونيو السابق وغنتها باللهجة المصرية. حسين، أغنية "إن شاء الله" للفنانة كارول اللبنانية كارول سماحة والتي طرحتها آخر يونيو السابق وغنتها باللهجة المصرية.

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