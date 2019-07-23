شاهد.. سامح حسين يروج لمسرحيته الجديدة "المتفائل"

نشر الفنان سامح حسين بوسترًا دعائيًا لمسرحية "المتفائل"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

سيتم عرض مسرحية "المتفائل" على المسرح

القومي بالعتبة، يوم الجمعة 7/26 في تمام الساعة التاسعة مساءً، عن رواية كانديد لفولتير، وتباع التذاكر بأسعار 30، 50، 70، 100 جنيه.

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المسرحية بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، مصطفى سامي، إعداد وإخراج إسلام إمام، موسيقى وألحان هشام جبر، أشعار طارق علي".