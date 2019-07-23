والد صابرين بورشيد يزف ابنته للجنة بفستان زفاف

رثى أحمد بورشيد، والد الإعلامية البحرينية الراحلة صابرين بورشيد، وفاة ابنته بكلمات مبكية معبرًا عن افتقاده لها، ونشر عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة هزت السوشيال ميديا من زفافها، واصًفا إياها بالهدية التي منحها اللهله.
وعلق بورشيد على الصورة قائلًا: "كنتي هدية لي وأمانة من الله واستمتعت معكي طوالي ٣٤ سنة، فأنتي البنت البارة الكريمة الطيبة الخلوقة الحنونة، فأراد الله أن يسترجع أمانته مني، فاللهم لا اعتراض.. إلى جنات الخلد يا أطيب البنات".
يذكر أن صابرين بورشيد وافتها المنية، صباح يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، وكانت أصيبت بثلاثة أورام في المخ، وتم نقلها للخارج لتلقي العلاج، ولكن تدهورت حالتها الصحية أخيرًا حتى رحلت بعد أشهر من رحلة العلاج.
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