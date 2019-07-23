شاهد.. تكريم مي نور الشريف على خشبة مسرح الكتدرائية

نشرت الفنانة مي نور الشريف، صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "مي" على الصور قائلة: "من تكريمي بالأمس في مسرح الكاتدرئية"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين لها دوام النسعادة والنجاح في حياتها الشخصية والفنية. وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين لها دوام النسعادة والنجاح في حياتها الشخصية والفنية. Advertisements يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي نور الشريف، مسلسل "اللهم إني صائم" وشاركها البطولة كل من "مصطفى شعبان، وفاء صادق، ماجدة زكي، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أكرم فريد. "اللهم إني صائم" وشاركها البطولة كل من "مصطفى شعبان، وفاء صادق، ماجدة زكي، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أكرم فريد.

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