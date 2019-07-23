الليلة.. مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا على المسرح الروماني

يستعد المطرب مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي ضخم بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية، وذلك على خشبة المسرح الروماني ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقي والغناء بالإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم مدحت خلال الحفل باقة من أروع أغانيه التي تتنوع بين القديم والحديث، منها "الدنيا علمتني، النور مكانه في القلوب، كوكب تاني، قلبي اللي عشقك،
يذكر أن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية انطلقت بالأمس بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الروماني، والتي بدأت بحفل لفرقة "أيامنا الحلوة" بقيادة المايسترو محمد عثمان.
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