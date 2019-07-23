ميرنا وليد - بيروت - خلال الفترة الماضية عاودت الآلام للفنان المصري محمد منير، وقد علم موقع "الفن أن منير قرر السفر إلى ألمانيا بشكل عاجل وسري أيضاً، ليواظب على العلاج في أحد المستشفيات هناك من فترة، وكان يأمل أن يطرح ألبومه الجديد في الصيف، لكنه أجّل هذه الخطوة حتى تتحسن صحته، خصوصاً أنه مرّ بأكثر من وعكة صحية خلال الفترة الماضية، أثرت عليه كثيراً.
وبعد عودته من ألمانيا يستعد منير للمشاركة في بعض الحفلات، التي تعاقد عليها خلال الفترة الماضية، بالإضافة وإختيار الأغنيات التي قرر أن يضمها للألبوم، وتحديد موعداً لطرحه.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- محمد منير في ألمانيا للعلاج مجدداًخاص الفن- نيللي كريم تفرض شرطا مهما للقبول بعمل تمثيلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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