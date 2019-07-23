خاص الفن- نيللي كريم تفرض شرطا مهما للقبول بعمل تمثيلي جديد وتخاف منه!

ميرنا وليد - بيروت - تتحضر الممثلة ​نيللي كريم​ للقيام بالعديد من المشاريع الفنية بين السينما والدراما وقد علم موقع الخليج 365 بأن نيللي تقرأ حاليا اكثر من سيناريو سينمائي جديد ووضعت شرطا وهو أن تعود للكوميديا وذلك لأنها ترغب في الابتعاد عن الأعمال التراجيدية سواء في الدراما او السينما.

وقد علمنا ايضا من مصدر مقرب لنيللي بأنها على الرغم من تحمسهاللعودة الى الكوميديا، تخشى هذه التجربة لأنها ليست ممثلة كوميدية وان كانت قدمت بعض الأعمال الكوميدية في بدايتها حين ظهرت في ثوب الفتاة خفيفة الظل لكنها قررت أن تخوض هذه التجربة لكي تجدد نفسها.

وتنتظر نيللي عرض فيلمها الجديد "الفيل الازرق" في الجزء الثاني خلال الأيام المقبلة وتشارك في بطولته مع كريم عبد العزيز وهند صبري.