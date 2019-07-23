خاص الفن- مايك ماسي يكشف تفاصيل مشاركته لـ إيلين سيغارا بالغناء

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ميرنا وليد - بيروت - اشار الفنان مايك ماسي في حديث خاص مع موقع الخليج 365 انه يستعد لمشاركة النجمة الفرنسية ايلين سيغارا في اغنيتين على طريقة الديو ضمن حفلها المنتظر في لبنان بالايام المقبلة ، واشار مايك في حديث خاص مع موقع الخليج 365 الى انها دعته منذ يومين فقط لمشاركتها بأغنيتين على المسرح وكان سعيد جدا بهذه الدعوة التي سيكون له متعة تلبيتها معها فهو من اشد المعجبين بها .
ويضيف مايك: "سأغني معها اغنيتين ، وقد اتصلت بي كونها تعرفني من خلال مسرحية jesus وقالت انها ترغب ان اغني معها على المسرح، الاغنيتين واحدة منهما سنختتم بها الحفل وهي خاصة بها ديو، والثانية هي vivo per lei التي غنتها مع أندريا بوتشيللي، الاغنية تتطلب طاقات صوتية مهمة لذلك يستغرق الموضوع مني جهد كبير والاهم اني سعيد جدا فالاطلالة مهمة بالنسبة لي، فهي وصلت للعالمية وغنت مع نجوم العالم وهذا يشرفني وهي واحدة من الفنانين الفرنسيين الذين انظر اليهم نظرة اعجاب كبيرة منذ زمن وهي متواضعة فتتصل شخصيا ساستمتع بصوتها واحضرها واشاركها.
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