إستفتاء الفن: هل نجح سعد لمجرد ومحمد رمضان في الديو الذي جمعهما عبر أغنية إنساي؟

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء لهذا الأسبوع: هل نجح ​سعد لمجرد​ و​محمد رمضان​ في الديو الذي جمعهما عبر أغنية إنساي؟