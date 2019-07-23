خاص- وائل جسار سعيد بأصداء "بتلبك" ونشاط كثيف بحفلات الصيف

ميرنا وليد - بيروت - يعيش الفنان ​وائل جسار​ حالة من النشاط الفني الدائم وقد عبر عن سعادته بأصداء الاغنية الجديدة التي اطلقها بعنوان بتلبك مشيرا الى انه بالوقت نفسه يحضر لاغنية مصرية جديدة ستصدر بالفترة المقبلة كما انها من انتاجه الشخصي .

"​بتلبك​"هي من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد، وتأتي بعد ان تم انتهاء العقد بين جسار وارابيكا والذي لم يتم تجديده حسب ما علم موقع الخليج 365.

وحفلات عديدة خلال شهر آب يحييها جسار ومنها اربع حفلات بتونس ، وحفلات بعدة مناطق لبنانية.

الجدير ذكره ان وائل جسار احيا مؤخرا حفلا مع الفنان المصري محمد عدوية في إحدى خيم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الفن ورواد المكان من المشاهير.