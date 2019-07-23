"مساج" يقتل إمرأة حامل!

ميرنا وليد - بيروت - أغمى على ويراوان كيد كسيري (25 عاما) وهي حامل، أثناء خضوعها لمساج تدليك القدمين في مطلع عام 2019 في تايلاند، ونقلت إلى المستشفى على الفور.
وبعد غيبوبة دامت 6 أشهر، قرر أقارب المريضة بأنه لا يوجد لها فرصة في الشفاء، وفصلوا عنها كل أجهزة دعم الحياة.
وعانت كسيري في غرفة الإسعاف من سكتة دماغية وقلبية، أديا إلى إجهاضها على الفور، وقد شخّص الأطباء إصابتها بالإنصمام الرئوي.
وتجري السلطات المحلية الآن تحرياتها، بعد أن وجهت الشرطة لخبيرة المساج سوثانيا كواي تهمة التسبب بوفاة كسيري، بسبب تدليك القدمين الذي لم يكن مناسباً لحالتها آنذاك.
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