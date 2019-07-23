"مساج" يقتل إمرأة حامل!

ميرنا وليد - بيروت - أغمى على ​ويراوان كيد كسيري​ (25 عاما) وهي حامل، أثناء خضوعها لمساج تدليك القدمين في مطلع عام 2019 في تايلاند، ونقلت إلى المستشفى على الفور.

وبعد غيبوبة دامت 6 أشهر، قرر أقارب المريضة بأنه لا يوجد لها فرصة في الشفاء، وفصلوا عنها كل أجهزة دعم الحياة.

وعانت كسيري في غرفة ​الإسعاف​ من سكتة دماغية وقلبية، أديا إلى إجهاضها على الفور، وقد شخّص الأطباء إصابتها بالإنصمام الرئوي.

وتجري السلطات المحلية الآن تحرياتها، بعد أن وجهت الشرطة لخبيرة المساج ​سوثانيا كواي​ تهمة التسبب بوفاة كسيري، بسبب تدليك القدمين الذي لم يكن مناسباً لحالتها آنذاك.