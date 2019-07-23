"صيف بيروت" لـ ميشال الخوري صورة جميلة عن عاصمتنا

ميرنا وليد - بيروت - صورة جميلة قدّمها الفنان ​ميشال الخوري​ بأغنيته "صيف وكيف" عن مدينة ​بيروت​ التي تعكس أجواء فصيل الصيف السياحي الذي يضجّ بالفرح والسهر والرقص والمناخ الإستثنائي الذي يتميّز به لبنان عن بقية الدول حوله.

مشاهد رائعة قدّمها مخرج العمل فريد عساف لطبيعة بيروت ومناطقها ورموزها السياحية، مع اللفتة المميزة التي أضافها بمشاركة عدد من الوجوه السياسية وهم وزير السياحة أفيديس كيدانيان، وزير الإتصالات محمد شقير، وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، الوزير السابق ملحم رياشي، النواب علي بزي، نقولا صحناوي، الياس حنكش، رولا طبش، بولا يعقوبيان وأمين عام تيار المستقبل احمد الحريري والإعلامية بسام أبو زيد، راشيل كرم، هشام حداد، فيني رومي، إضافة لعدد من الوجوه الفنية وهم ماريو باسيل، طوني عيسى، شادي مارون وكذلك الشيف أنطوان، فهم على قدر ما يختلفون في الأمور الحياتية، إلا انهم إجتمعوا على جمال بلدهم ودعمه سياحياً.

وإضافة إلى هذه المناظر والصور الخلابة عن بيروت، والتي تفرح القلوب، أتت كلمات الأغنية قريبة من السمع لتؤكد على مدى رحابة صدر الشعب اللبناني في إستضافت ضيوفه وحُسن إستقبالهم، ومدى أهمية هذا البلد كمكان يشفي القلوب ويريحها بعطلة صيفية لا تنسى.

من هنا فهذه خطوة قيّمة تعكس صورة فعلية لما هي بيروت ولما يجب ان تكون دائماً، ولما يجب ان نجتمع عليه نحن كلبنانيين.