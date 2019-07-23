إليزابيث هيرلي سفيرة للتوعية عن السرطان.. وخانها هيو غرانت وأنجبت من علاقة عابرة"مساج" يقتل إمرأة...

ميرنا وليد - بيروت - ​إليزابيث هيرلي​ ،ممثلة وعارضة ومزارعة عضوية ومصممة بيكيني، ولدت في 10 حزيران/يونيو عام 1965 في باسينغستوك، هامبشاير، وهي إبنة أنجيلا ماري وروي ليونارد هيرلي.

كان والدها يحمل رتبة رائد في سلاح الجيش الملكي، ووالدتها معلمة في مدرسة كمبشوت جونيور، ولديها شقيقة أكبر سناً منها، تدعى كاثلين (كيت)، وشقيق أصغر يدعى مايكل جيمس هيرلي.

كانت إليزابيث هيرلي ترغب في احتراف الرقص، عندما كانت لا تزال طفلة صغيرة، فأخذت دروس باليه ثم درست لفترة وجيزة الرقص والمسرح في مركز استوديو لندن، ودخلت مدرسة هارييت كوستيلو في باسينغستوك.

أهم أفلامها

للحصول على عمل ، كان على إليزابيث هيرلي أن تغير إطلالتها الفوضوية لتبدو أنيقة أكثر، وبعد الكلية، عملت في المسرح وظهرت على الشاشة لأول مرة في عام (1987) بـ"أدوار في التلفزيون"، وعام 1988 بفيلم Rowing with the wind ، وشاركها في البطولة النجم ​هيو غرانت​، وسرعان ما دخلت بوابة الأفلام من خلال ظهورها في مسلسل "بي بي سي كريستابل" (1988). وكان ظهورها الأول في فيلم من أفلام ​هوليوود​ "ويسلي سنايبس" الدرامي Passenger 57 (1992)، عندما تم إختيار هيو غرانت مع ديفاين براون، عندها تصدرت إليزابيث هيرلي عناوين الأخبار والصحف، ويضاف إلى ذلك حقيقة أنها كانت عارضة أزياء، تمثل أهم مستحضرات التجميل Estée Lauder، ولم يكن هناك مكان يمكن لهيرلي الذهاب إليه، للإبتعاد عن الصحافة.

في عام 1994، أنشأت إليزابيث هيرلي وهيو غرانت شركة إنتاج سينمائية Simian Films، بالشراكة مع Castle Rock Entertainment، وكرئيسة للتطوير عثرت إليزابيث هيرلي على السيناريو وأنتجت أول فيلم لها Extreme Measures 1996، والذي قام ببطولته هيو غرانت.

مثلت إليزابيث هيرلي في فيلم Gossip Girl لـ Warner Bros./CW، ولعبت فيه دور ديانا باين. وكذلك في فيلم VIKTOR مقابل جيرارد ديبارديو، والذي عرض في عام 2014، وقبل ذلك قدمت أكثر من عشرين فيلماً. أفلامها المفضلة هي "​أوستن باورز​" مع ​مايك مايرز​ Bedazzled مع بريندان فرايزر وThe weight of water مع ​شون بن​.

إنتاجها للأفلام

أنتجت إليزابيث هيرلي عدة أفلام من بطولة هيو غرانت، بما في ذلك Extreme Measures و Mickey Blue Eyes، ضمن شركة الإنتاج المشتركة بين غرانت وهيرلي، وظهرت إليزابيث هيرلي على الغلاف الأمامي لـBritish Vogue خمس مرات، بالإضافة إلى Harper’s Bazaar و GQ و Esquire و Elle و Vanity Fair و Tatler.

معلومات قد لا تعرفها عنها

تتميز إليزابيث هيرلي بعينين زرقاوين وشعر بني وصوت عميق بلكنة بريطانية، وفي سن المراهقة أصبحت متعلقة بموضة "البانك"، وتقوم بصبغ شعرها باللون الزهري وثقب أنفها.

تتدخل إليزابيث هيرلي بكل التفاصيل من التصميم إلى التصنيع إلى التسويق، وقد مثلت في مسلسل عرض على الانترنت بعنوان "The Royals"، وقد لعبت فيه دور الملكة هيلينا، واستمر من عام 2015 إلى عام 2018.

كصديقة حميمة ل​ديفيد بيكهام​ و​فيكتوريا بيكهام​، هي العرابة لإبنيهما "بروكلين" و"روميو".

سفيرة للتوعية على ​السرطان​ ووجه إعلاني منذ 1995

Advertisements

أصبحت إليزابيث هيرلي أكثر من مجرد وجه جميل، بل هي سفيرة لحملة شركات التوعية على سرطان الثدي (BCA) التابعة لشركات Estée Lauder، وقد أمضت حتى اليوم 24 سنة من العمل الدؤوب، من أجل جمع التبرعات لمؤسسة أبحاث سرطان الثدي (BCRF)، وأصبح عقدها مع Estée Lauder أطول عقد مع شركة مستحضرات تجميلية، وتم تكريمها عام 2009 من قبل الشركة، وأمضت إليزابيث هيرلي السنوات الأخيرة في السفر حول العالم كل شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل سنة، وأحد واجباتها غير الرسمية الأخرى، مثل الترويج للون الزهري أينما ذهبت.

وقدمت لإثنين من الباحثين في مستشفى Royal Marsden في المملكة المتحدة منح باسمها، كما أطلقت Estée Lauder عدداً محدوداً من أحمر الشفاه باللون الزهري بإسمها، وهما Elizabeth Pink و Elizabeth Shimmer Pink.

حياتها الشخصية

علاقتها بـ هيو غرانت

أقامت إليزابيث هيرلي علاقة طويلة دامت 13 سنة مع هيو غرانت، حتى أنها ساندته على الرغم من خيانته لها، وفضيحته حين تم إلقاء القبض عليه في أحد الشوارع في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، بصحبة فتاة ليل، وكان هيو قد قدم لها 60 دولاراً مقابل خدماتها، في الوقت الذي كان على علاقة بإليزابيث هيرلي وحكم عليه بعامين في السجن، إلا أنه خرج بكفالة تجاوزت الألف دولار، وفوق كل ذلك خرج ليشرح للجمهور كل هذه التفاصيل، ويقدم لهم ولحبيبته إعتذاراً في برنامج The Tonight Show مع المذيع جاي لينو، وإنتهت العلاقة بالإنفصال بالتراضي عام 2000، وبعدها إنتقل غرانت ليقيم علاقة بالكاتبة خيمينا خان في عام 2004، لكنهما إنفصلا بعد 3 سنوات.

علاقات قصيرة متعددة

واعدت إليزابيث هيرلي لفترة وجيزة رجل الأعمال ​ستيف بينغ​ في عام 2001، والتي أنجبت منه طفلها الوحيد ​داميان تشارلز​ هيرلي. وفي عام 2002، بدأت بعلاقة مع رجل الأعمال آرون نيار، وتزوجته في عام 2007 في قلعة إنكليزية.

ومع ذلك، سرعان ما إنفصل الزوجان بعد بضع سنوات، ثم وقع الطلاق في عام 2011. وفي العام نفسه، كانت مخطوبة لفترة وجيزة من لاعب الكريكيت الأسترالي السابق شين وارن، ولكن بحلول عام 2013 قرر الثنائي إنهاء علاقتهما.

ستيف بينغ ينكر أبوته لابنها داميان

ستيف بينغ نفى كونه أباً عندما أنجبت إليزابيث هيرلي طفلاً في عام 2002، أسمته داميان تشارلز، وأعلنت أن ستيف بينغ هو الأب. لكن بينغ نفى وجود أية صلة بيولوجية مع الصبي، لأن علاقته "غير حصرية"، لكن إختبار الحمض النووي حدد بينغ كأب الطفل، وتمت تثبيت أبوته له.

وكان جد داميان مؤخراً يحارب لمنع توريث حفيده ثروته البالغة أكثر من 600 مليون دولار، معتبراً أنه ليس أهلاً لذلك، إشارة إلى أن داميان يسير على خطى والدته في عالم الجمال والتمثيل، وهو يتميز بلوكه الأنثوي، لكن لم يعرف بعد ما إذا كان مثلي الجنس أم لا.

محبة للحيوانات وفتاة مزرعة

تعيش إليزابيث هيرلي الان في مزرعة عضوية مساحتها 400 فدان في ريف بارنسلي، غلوسترشير. وتعيش في المزرعة مع عائلتها وتنتج منتجات زراعية، مثل لحم البقر والقمح والشوفان. في المزرعة لديها خمسة كلاب (ثلاثة لابرادور/ إثنان من كوكر) والدجاج والخنازير واثنان من الألبكة. وقالت إليزابيث هيرلي في مقابلة صحفية: "أنا فتاة ريفية أكثر بكثير من فتاة مدينة. عندما أنجبت إبني، كان من الصعب للغاية في لندن الحصول على الخصوصية، لذا إشتريت مزرعة في البلد في غلوسترشاير، وعشت هناك لفترة من الوقت، وقمت بزراعة الأرض طوال الوقت".

ودخلت إليزابيث هيرلي بشراكة مع أمير ويلز وشركته، لبيع الأغذية العضوية الصحية.