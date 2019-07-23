Yanni في لقاء حصري مع "الفن": أشعر أني في منزلي..وهذا رأيي بالأكل اللبناني

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان العالمي ​Yanni​ ياني يوم أمس بالمؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان "أعياد بيروت" الذي سيحيي فيه حفلاً ضخماً الليلة، وقد كان الاقبال على شراء البطاقات لهذا الحفل كثيفاً جداً.

خلال المؤتمر الذي شارك فيه ياني وإلى جانبه السيد أمين أبي ياغي، كان هذا الفنان قمة في التواضع والثقة بالنفس والايجابية، فعلى عكس بعض النجوم الذين يمارسون عقد شهرتهم علينا جاء ياني كما توقعناه لا بل افضل بكثير، دخل المؤتمر وهو يلقي التحية على الناس فرداً فرداً، بدأ فوراً حديثه للكاميرات معبراً عن إعجابه ببيروت وطبيعتها، ومازحهم ثم جلس ليتلقى الاسئلة من الصحافيين.

وأكد ياني أنه قضى ليلة رائعة في بيروت منذ أن وصل، وهو مستمتع بكل تفاصيل هذه المدينة الجميلة، وحين وصل ليلاً توقع ياني بحسب ما قال ان تكون المناظر امامه خلابة ولكن هذا ما وجده أيضاً في الصباح، خصوصاً بالمكان نفسه الذي سيحيي الحفل فيه الليلة.

كما شاركت ابنة ياني والدها فعرّفنا عليها وقدمها لنا مشيراً إلى أنه يتواجد مع عائلته ببيروت وهم يستمتعون بوقتهم.

وعبّر أيضاً عن اعجابه بالفن اللبناني والموسيقيين اللبنانيين .

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وفضّل ياني ألا يجري لقاءات جانبية بل قال ما يريده بالمؤتمر الصحفي الا أن موقع الخليج 365 تمكن من التحدث معه جانباً، لنسأله ماذا يريد أن يقول لمحبيه في لبنان؟ وما رأيه بالأكل اللبناني الذي بدا واضحاً من ردة فعله أنه يستمتع به جداً.

يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو المرفق.