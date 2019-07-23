رؤى الصبان.. كلّفت إطلالتها في حفل زفافها 545 ألف دولار أميركي وترفض عمليات التجميل

ميرنا وليد - بيروت - لم تكتف الإعلامية والممثلة​الإمارات​ية من أصل أردني ​رؤى الصبان​ ، بالوقوف أمام الشاشة كمذيعة مميزة وإستطاعت تقديم برامج وأحداث مهمة، لكنها أيضاً حققت حلمها بأن تكون ممثلة، ليزداد تألقها ونجاحها في الإمارات و​الخليج​، حتى أن البعض أطلق عليها "فراشة الشاشة العربية"، وذلك لنعومتها وإطلالتها الجميلة على الشاشة.

أسرتها رفضت دخولها المجال وهي صغيرة

في 26 حزيران/يونيو عام 1988 ولدت رؤى الصبان في مدينة العين الإماراتية لأب أردني وأم مغربية، وقد نشأت وعاشت مع أسرتها في دبي، وكانت تحلم بأن تكون إعلامية وهي صغيرة، خصوصاً في البرامج المخصصة للأطفال، لكن أسرتها كانت ترفض الأمر خوفاً من أن يؤثر ذلك على دراستها، وهو ما جعلها تقرر أن تنهي دراستها أولاً، وبالفعل التحقت بالجامعة الأميركية في دبي، وحصلت على بكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة وماجسيتير في العلوم الدبلوماسية .

البداية من تكنوميديا وختام مهرجان دبي دعم خطواتها

بدأت رؤى الصبان مشوارها وهي لم تكمل العشرين من عمرها، وذلك في عام 2007 بعد أن رشحت من إحدى الشركات الخاصة لتقدم برنامجاً بعنوان "سواح" على قناة سما دبي، لكن الفرصة لم تكتمل، وبعدها رشحت مجدداً لتقديم برنامج غنائي لكن أسرتها رفضت الأمر حتى جاءتها الفرصة الحقيقية من خلال برنامج "تكنوميديا"، والذي حققت من خلاله شعبية كبيرة، والبرنامج يهتم بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والإتصالات. وبعدها قدمت برامج مثل "السحب الكبير" و"فوزاير ثلاثين ليلة وليلة " و"مع الناس" و"الفرصة" و"آخر كلام" و"​تاراتاتا​".

وفي عام 2011 قدّمت رؤى الصبان حفل ختام "مهرجان دبي السينمائي"، ونقلت على الهواء وقتها وقد حضر الشيخ ​محمد بن راشد آل مكتوم​ نائب رئيس الدولة قاعة الحدث، للإعلان عن جائزة محمد بن راشد للدراما العربية. وقدّمت أيضاً "كأس دبي العالمي للخيول" لخمسة مواسم، ومهرجان "​ليالي دبي​" والذي قدمته أيضاً لأربعة مواسم.

حققت حلمها بالتمثيل

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في عام 2010 رشُحت رؤى الصبان لتقديم دور في مسلسل "الغافة"، لتنطلق بشكل مختلف وجديد بعيداً عن كرسي المذيعة، وقد أحبت رؤى الصبان التجربة وشاركت بعدها في مسلسلات مثل "وديمة" و"ما نتفق" و"ظلال الماضي" في عام 2011، وبعدها بعام قدمت "​صبايا​ 4" وفي عام 2013 قدمت "ذيب السرايا"، ومن أعمالها أيضاً "الوعد – ملحمة الحب والرحيل" و"قبل الأوان" و"جرذان الصحراء" و"دبي لندن دبي" و"غمز البارود"، وفي عام 2017 شاركت في "ممنوع الوقوف".

إطلالة بـ545 ألف دولار أميركي في حفل زفافها

ثماني سنوات من الصداقة لكن سبعة أشهر فقط، كانت كفيلة لكي يكلل الحب والمشاعر بين رؤى الصبان والإعلامي السعودي ​حمود الفايز​ بالزواج، وقد أقاما حفلي زفاف، الأول في الرياض في السعودية بقصر طويق المناسبات، والحفل الثاني أقيم في أحد الفنادق بمركز دبي المالي العالمي، حضره مجموعة من نجوم الفن والإعلام، وقد إرتدت رؤى الصبان مجوهرات مرصعة بالألماس من دار chaumet، عبارة عن أساور مصنوعة من الذهب الأبيض والألماس وساعة مرصعة بالألماس أيضاً، وفستانها الذي كان من تصميم منال المياس صنع يدوياً، وإستغرق العمل عليه أربعة أشهر بكلفة 28 ألف دولار أميركي، وقد كلّفت إطلالتها بالكامل 545 ألف دولار أميركي، ومنذ زواجها تواجه رؤى الصبان شائعات الحمل، والتي لم تعلق عليها.

صديقتها اطلقت عليها كيداهم الصبان

كأغلب المشاهير تحاط رؤى الصبان بالعديد من الشائعات، حتى أن إحدى الصديقات أطلقت عليها لقب "كيداهم الصبان" وهو اللقب الذي أسعدها، خصوصاً وأن رؤى ترى بأن خبرتها ومؤهلاتها العلمية والشكلية جعلتها تقدم أفضل البرامج.

ترفض ​عمليات التجميل​ وخط مجوهرات بإسمها

ترفض رؤى الصبان إجراء عمليات تجميل، وقالت إن هذه العمليات حرام ووالدتها طلبت منها أن لا تجري أية عملية، وكل ما تفعله هو الإبتسامة، فالله خلق الإنسان في أحسن صورة. زتهتم رؤى الصبان كثيراً بالموضة وتمتلك خط مجوهرات يحمل إسمها.