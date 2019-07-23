رقص جنود إسرائيليين على هدم منازل بالقدس

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 03:51 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شرطيان يرتديان ملابس مدنية وجندي ملثم وهم يحتفلون بتفجير منزل في حي وادي الحمص شرقي القدس .
ويوضح الفيديو جنود الاحتلال وهم متجمعون ويضحكون ويصفقون على واقع هدم المنازل الفلسطينية التي تقع في مناطق ” أ ” الخاضعة لسيطرة السلطات الفلسطينية .
وأعرب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي عن غضبهم الشديد تجاه هذا الفيديو الذي اعتبروه استفزازا من الجيش الإسرائيلي للعرب .
وجاءت تعليقات الفلسطينيون ردا على المقطع : ” يتم تدمير المنازل مثل لعبة الببجي ” .. وكتب آخرون أن ” الجواب على القدس سيأتي من قطاع غزة ” .
وتواصل السلطات الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي عملية هدم نحو 70 وحدة سكنية في حي وادي الحمص بصور باهر جنوب القدس .
وهدمت قوات الاحتلال أمس حوالي 7 بنايات جنوب شرق مدينة القدس وشردت ساكنيها .
وأصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بهدم تلك المباني مبررة ذلك بوجودها في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.