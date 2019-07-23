رقص جنود إسرائيليين على هدم منازل بالقدس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 03:51 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شرطيان يرتديان ملابس مدنية وجندي ملثم وهم يحتفلون بتفجير منزل في حي وادي الحمص شرقي القدس .

ويوضح الفيديو جنود الاحتلال وهم متجمعون ويضحكون ويصفقون على واقع هدم المنازل الفلسطينية التي تقع في مناطق ” أ ” الخاضعة لسيطرة السلطات الفلسطينية .

وأعرب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي عن غضبهم الشديد تجاه هذا الفيديو الذي اعتبروه استفزازا من الجيش الإسرائيلي للعرب .

وجاءت تعليقات الفلسطينيون ردا على المقطع : ” يتم تدمير المنازل مثل لعبة الببجي ” .. وكتب آخرون أن ” الجواب على القدس سيأتي من قطاع غزة ” .

وتواصل السلطات الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي عملية هدم نحو 70 وحدة سكنية في حي وادي الحمص بصور باهر جنوب القدس .

وهدمت قوات الاحتلال أمس حوالي 7 بنايات جنوب شرق مدينة القدس وشردت ساكنيها .

وأصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بهدم تلك المباني مبررة ذلك بوجودها في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة .



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