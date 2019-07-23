كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 03:51 مساءً - عزل محافظ إقليم ورزازات في المغرب، ”شيخًا“ من منصبه في منطقة إزناكن، إثر تورطه بعلاقة غير شرعية مع سيدة.
ووفق موقع ”هسبرس“ المحلي، فإن الشيخ (ويبلغ 60 عامًا من العمر) ظهر في مقطع فيديو إباحي ”مسرب“ رفقة سيدة (تبلغ 30 عامًا).
وتشير التفاصيل إلى أن الشيخ الستيني متزوج ولديه أبناء، وأقام علاقة غير شرعية مع فتاة ثلاثينية، وكان معتادًا على تصوير لقطات حميمة معها.
إلا أن الشيخ وقع في خطأ أثناء إرساله ”الفيديو“ لها عبر ”واتساب“، ما أدى إلى انتشاره ووقوعه في فضيحة.
وإثر تسرب الفيديو الإباحي، جرى عزل الشيخ من منصبه حيث كان يعمل عون سلطة برتبة ”شيخ قروي“، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر ”شيخ “عربي ينشر فيديو إباحيًا له عن طريق الخطأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.