فيديو طريف لأسيل عمران مع ابن شقيقها الصغير يحدث ضجة.. شاهدوا ماذا فعلت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 03:51 مساءً - اثارت الفنانة اسيل عمران ضجة كبيرة بمقاطع الفيديو العفوية التي تحرص على نشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مقطع طريف خلال العطلة الصيفية مع عائلتها في احدى المنتجعات.

والتقطت عمران مقاطع للحظة وصولها مع عائلتها للمكان الجميل للاستجمام، وحاولت تصوير ابن شقيقها الصغير الا انها لم تتمكن من ذلك، واكدت بأنه كثير الحركة ولا يمكن الوصول اليه والامساك به بسهولة.

ثم عادت واكملت مغامرتها مع الطفل بالتحدث مع والدته، زوجة شقيقها والتي تجمعها بها علاقة صداقة جميلة وسألتها عنه لترد بطرافة بانه من المستحيل الامساك به وحاولت جذبه ليقف امام الكاميرا قليلا الا انها فشلت في ذلك ايضا بسبب حركته واندفاعه للعب في المكان.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع الطريف، وعبروا عن اعجابهم بعفويتها وتلقائيتها الدائمة في التعامل مع الشهرة، لافتين بأنها من النجمات القلائل اللواتي ينجحن في القيام بذلك من دون تمثيل.