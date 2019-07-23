شاهدوا عبدالله بوشهري يشعل الميديا بالرقص في زفاف قريبه.. لعروس تثير ضجة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 03:51 مساءً - احتفل النجم الكويتي عبدالله بوشهري وشقيقه النجم الكويتي محمود بوشهري بزواج نجل شقيقتهما في إيران على عروسه الناعمة التي أشعلت الحفل ضمن أجواء صاخبة ومميزة.

وشارك الفنان عبدالله بوشهري متابعيه عبر حسابه الخاص على موقع السناب شات مقتطفات من حفل زفاف ابن شقيقتها ليكشف عن رقصه ورقص شقيقه محمود بوشهري الذي أشعل الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بحركاتهما وطرافة مشاركتهما لنجل شقيقتهما.

تميزت عروس ابن شقيق عبدالله بوشهري بملامح إيرانية ناعمة كذلك لفتت الأنظار لها برشاقتها ورقصها المميز إذ ظهرت بحركات من الدلع والرقص الناعم برفقة عريسها.

تفاعل جمهور الفنان الكويتي عبدالله بوشهري والفنان محمود بوشهري مع لقطات الحفل وأخذوا يتناقلون مقاطع الفيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كذلك انهالوا على النجمين بعبارات التهنئة والتباريك.

أما العريس فأخذ ملامح خاله الفنان محمود بوشهري إذ تفاعل متابعي مقتطفات الحفل مع ملامحه وقام الجميع بتشبييه لخاله النجم محمود بوشهري بينما كانت ملامحه بعيدة تماماً عن الفنان عبدالله بوشهري.