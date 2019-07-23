بيونسيه تتعاون مع نجوم أفارقة في «رسالة حب لإفريقيا»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

طرحت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه، يوم الجمعة 19 يوليو ألبوم “ذي لايين كينغ: ذي غيفت” بعدما أعارت صوتها لإحدى شخصيات النسخة الجديدة من فيلم “الأسد الملك”، واصفةً إياه بـ”رسالة حبّ إلى إفريقيا” بمشاركة عدّة فنانين من القارة السمراء ونجوم أمريكيين من أمثال زوجها المطرب جاي زي وكندريك لامار.

ويضمّ الألبوم الجديد التي أنتجته بيونسيه 27 أغنية، وهي تعاونت خصوصا مع تشايلديش غامبينو وفاريل وليامز وتييارا واكن، فضلاً عن ابنتها بلو آيفي كارتر البالغة من العمر سبع سنوات.

بيونسيه التي تعير صوتها لشخصية “نالا” في النسخة الجديدة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير “الأسد الملك”، قالت في تصريحات لقناة “ايه. بي. سي”: أردت أن أحافظ على أصالة الموسيقى الإفريقية.

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و”ذي جيفت” هو ألبوم منفصل عن الشريط الترويجي لفيلم “الأسد الملك” من إنتاج استوديوهات “ديزني”، حتى لو أن كليهما يتضمّنان أغنية “سبيريت” لبيونسيه.

ومن الفنانين الأفارقة الذين شاركوا في إعداد هذه الأسطوانة الجديدة، النيجيريون تيكنو ويمي ألاده ومستر إزي، فضلا عن الفنانة الغانية شاتا وايل. كما انضم الكاميروني سالاتييل إلى بيونسيه وفاريل في أغنية “ووتر”.

وقالت بيونسيه عن هذا الموضوع: كنت حريصة على أن أتعاون مع أفضل المواهب في إفريقيا وألا أكتفي بتنسيق بعض الأنغام”.

وأضافت بيونسيه : أساليب موسيقية مختلفة تنصهر في هذا الألبوم الذي هو ثمرة تعاون مع عدّة أطراف.. وهو مطعّم بالآر ان بي والبوب والهيب هوب والأفروبيت.