- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة المصرية أنغام على حضور حفل جوائز الميما الذي أقيم مساء الإثنين 22 يوليو بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لتسلم جائزة افضل مطربة.
الفنانة المصرية حضرت برفقة زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي أطل ببدلة كلاسيكية، بينما تألقت أنغام بفستان أسود طويل مزين بنقوش فضية.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأنغام وزوجها ظهرا فيه في لقطات رومانسية، وذلك أثناء خضوعهما لجلسة تصوير جديدة على هامش الحفل.
وكانت قد انتشرت العديد من الأخبار مؤخرا حول وجود خلافات بين الفنانة المصرية أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بعد رده لزوجته الأولى دون علمها.
أنغام، قامت بالرد على هذه الأخبار بطريقة غير مباشرة وذلك عن طريق نشر صورة تجمعها به عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، علقت عليها قائلة: “مع إني مابحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده علي كتفي زي ماهو دائماً إيده علي كتفي وساندني”.
وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تمنت للفناة المصرية وزوجها حياة زوجية سعيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر لقطات رومانسية تجمع أنغام وزوجها في حفل الميما.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.