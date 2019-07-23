عادة لا يستطيع باسم ياخور الإقلاع عنها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان السوري باسم ياخور، متابعيه عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور من عطلته الصيفية التي يقضيها برفقة زوجته رنا الحريري.

وكشف باسم ياخور، من خلال الصورة عن إدمانه على المشروبات الغازية الكولا، وعدم قدرته على التوقف عن شربها.

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كما نشر الفنان السوري، صورة تجمعه بزوجته الحسناء في الطبيعة وعلق عليها “كل شي بصير أحلى معك”، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيه الذين تغزلوا في جمال زوجته وتمنوا لهم حياة زوجية سعيدة.

وكان باسم ياخور، قد كشف خلال إحدى حلقات برنامج “وأكلناها”، الذي يقدمه ويذاع عبر فضائية «لنا» السورية، أنه يرفض نشر زوجته صورة لها بالمايوه مؤكدًا أنه ليس رجعي ولكن لاختلاف الثقافات وكذلك تباين آراء المتابعين.

يذكر أن باسم ياخور كان قد شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «حرملك» الذي يشارك في بطولته جمال سليمان، درة، سلافة معمار، أحمد فهمي، باسل الزارو، قيس شيخ نجيب، أحمد الأحمد، نبيل عيسى، سامر المصري، صفاء سلطان، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، إخراج تامر إسحاق.