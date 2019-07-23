داوود حسين يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده وينشر أول صورة له.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيا الفنان الكويتي داوود حسين الذكرى الأولى لوفاة والده الراحل، والتي توافق يوم 21 يوليو.

داوود نشر اول صورة تجمعه بوالده الراحل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ونعاه بكلمات مؤثرة، عبرت عن حبه وافتقاده الشديد له.

الفنان الكويتي كتب: “الذكرى السنويه الاولى لرحيل أبي و صديقي و حبيبي.. إلى جنات الخلد بإذن الله يا أطيب و أحن قلب”.

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وألغى خاصية التعليقات على الصورة، وكشف سبب ذلك قائلا: “لا احتاج التعليقات بقدر ما احتاج منكم قراءة سورة الفاتحة و اهدائها لروحه الطاهره .. رحم الله امواتكم وحفظ الله احبابكم .. و إنا لله و إنا اليه راجعون”.

وكان والد الفنان الكويتي داوود حسين، قد وافته المنية صباح السبت 21 يوليو عام 2018، وذلك بعد صراع مع المرض.

الفنان حبيب غلوم أعلن هذا الخبر الحزين على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ووجه التعازي للفنان الكويتي في مصابه الأليم.

غلوم كتب: “عظم الله أجرك يا خوي داوود حسين في الوالد الله يرحمه ويغفر له ويصبركم تعازينا الغالي إنا لله وإنا إليه راجعون”.