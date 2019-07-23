رفض طعن مصطفى كامل ضد هاني شاكر في انتخابات نقابة الموسيقيين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رفضت لجنة الطعون بنقابة المهن الموسيقية، الطعن المقدم من الفنان المصري مصطفى كامل ضد الفنان هاني شاكر، يطالب باستبعاده من الانتخابات على منصب النقيب، والمقرر إقامتها يوم 30 يوليو الجاري.

كامل ادعى في الطعن الذي قدمه، ملكية شاكر لسجل تجاري يخص شركة إنتاج وهو ما يمنع ترشحه، لكن لجنة الطعون رفضت هذا الادعاء.

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وكانت الجهة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية؛ قد أعلنت عن القائمة النهائية للمرشحين على منصب النقيب، وأعضاء مجلس الإدارة، بعدما انتهت من فحص جميع الطعون الأسبوع الماضي، وانتهت اللجنة إلى أن المرشحين على منصب النقيب هما الفنان هاني شاكر النقيب الحالي، والفنان مصطفى كامل.

كما ترشح 45 عضوا للمنافسة علي عضوية مجلس إدارة النقابة، وسوف تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء 30 يوليو الجاري، وتم تحديد موعد الإعادة يوم الثلاثاء 6 أغسطس المقبل.

وكان باب التقديم لانتخابات المهن الموسيقية قد افتتح منذ أيام وتقدم فيه الفنان مصطفى كامل، وأكد الفنان إيمان البحر درويش، أن الفنان هاني شاكر لا يحمل صفة رسمية للإعلان عن انتخابات الموسيقيين.