طلعت زكريا يؤدي العمرة برفقة ابنته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر الفنان المصري طلعت زكريا إلى الأراضي العربية المقدسة لأداء مناسك العمرة.

الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا نشرت صورة لها برفقة والدها من الحرم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «أجمل يوم في حياتي اللهم اكتبها لكل من تمناها يارب».

الصورة التي نشرتها إيمي حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي دعا لهما بعمرة مقبولة من خلال التعليقات.

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وقد سافر عدد من الفنانين لأداء العمرة ومنهم سامح حسين، محمد هنيدي، يحيى الفخراني، هبة مجدي، ريهام عبدالغفور، وغيرهم.

وتعاقد طلعت زكريا مؤخرا على فيلم يحمل عنوان «إخناتون في مراكش»، مع انتصار وسامح يسري، وتم الانتهاء من تصوير بعض المشاهد في مراكش.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017 وشارك فى بطولته دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان “الموقف”بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.