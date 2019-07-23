أول رد من شيري عادل على أنباء انفصالها عن زوجها معز مسعود.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار التي تفيد بانفصال الفنانة المصرية شيري عادل، عن زوجها الباحث الإسلامي معز مسعود.

شيري، قررت الخروج عن صمتها والرد على الأخبار المنتشرة وذلك بنشر فيديو لها برفقة زوجها من عش الزوجية عبر خاصية الاستوري بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

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وقال معز مسعود، في الفيديو وهو يضحك: “ده بجد انتي مجنونة ممكن نشتغل”، وهو رد واضح منهما حول الشائعات التي نشرت حول انفصالهما.

وكانت أخبار كثيرة قد زعمت أن طلاق الثنائي تم بشكل رسمي بعد نشوب خلافات حادة بينهما، بسبب موافقة شيري عادل على تقديم فيلم غنائي جديد وهو الأمر الذي تسبب في غضب معز مسعود، وطاب منها عدم الموافقة إلا عنأ فنية تحمل رسالة وهو الأمر الذي نفته شيري وانفصلت بسبب ذلك.

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الثنائي شائعة انفصالهما فمنذ الشهر الأول من زفافهما وهما يعانيان من مثل هذه الشائعات خاصة أن زواجهما كان غير متوقع لجمهور هما كونها الزيجة الاولى لشيري والثالثة لمعز.