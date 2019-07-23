دنيا بطمة تكشف: حلا الترك عادت لتعيش معي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أن انتقلت حضانتها لوالدتها منذ أكثر من عامين، ترددت أنباء أن الفنانة البحرينية حلا الترك اختارت مؤخرا أن تعود للعيش مع والدها المنتج البحريني محمد الترك.

الفنانة المغربية دنيا بطمة، زوجة والد حلا، أكدت أن هذه الأنباء صحيحة، وأن حلا اختارت بالفعل أن تعيش مع والدها، وأنها تعيش حاليا معها بنفس المنزل.

أما عن الصورة التي تم تداولها مؤخرا والتي جمعتها بحلا، قالت دنيا إن هذه الصورة تم التقاطها من قبل فتاة سعودية قابلتهما في أحد المولات، لافتة إلى أنها لا تعلم كيف تم نشر هذه الصورة وتداولها بهذا الشكل.

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ظهرت صورة لدنيا وحلا سويا، داخل إحدى المحلات التجارية، وقد كشفت الصورة عن وقوع الصلح بينهما بعدما كانتا قد تبادلتا التصريحات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وكانت حلا الترك قد انتقلت للعيش مع والدتها منذ أكثر من عامين، بعد أن قضت المحكمة بأحقيتها في حضانة أولادها الثلاثة “حلا - محمد – عبدالله” من طليقها المنتج البحريني محمد الترك، وذلك بعد خلافات قضائية وتصريحات نارية متبادلة بين الطرفين في وسائل الإعلام.