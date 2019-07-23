تكريم أنغام ومحمد الشرنوبي ونجوم الغناء في حفل جوائز الميما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم حفل توزيع جوائز الميما مساء الاثنين 22 يوليو بأحد الفنادق الكبرى زالقاهرة، والذى شهد تكريم عدد من نجوم الموسيقى فى مصر والوطن العربي.

وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن على رأسهم الفنانة أنغام وزوجها الملحن أحمد ابراهيم، ومروة ناجي و ياسمين علي وكارمن سلمان وزوجها الملحن مصطفي جاد.

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كما حضر محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ، وهاني محروس، و هاني مهنى، و ديسكو مصر، وأدهم سليمان وعدد من نجوم الغناء.

واعتذر الفنان حمادة هلال عن الحضور لتسلم جائزته، وأرسل مقطع فيديو لعرضه أثناء الحفل، يعتذر فيه عن الحضور بسبب أزمة صحية تعرضت لها والدته، واضطر للسفر والتواجد بجانبها، مما دفعه للغياب عن استلام جائزته كأفضل موهبة بناء على تصويت الجمهور.

والمطربيين الفائزين خلال الحفل بناء على تصويت الجمهور، هم: أفضل مطرب تامر حسني، أفضل مطربة أنغام، أفضل مطرب شاب محمد الشرنوبي، أفضل مطربة شابة كارمن سليمان، أفضل كليب “عيش بشوقك” لتامر حسنى، أفضل أغنية “نفسى أقوله” لإليسا، أفضل مطرب لتتر مسلسلات أحمد شيبة، أفضل مطرب شعبى محمود الليثى، أفضل مطربة شعبية بوسى، أفضل أغنية سنجل “وبحبك أنا” لعمرو دياب.