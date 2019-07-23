إيد شيران يدفع الملايين بسبب إزعاجه لجيرانه

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
يبدو أن المنزل الذي يعيش به النجم والمطرب البريطاني الشهير إيد شيران، والذي تصل تكلفته لـ 20 مليون جنية استرليني، سيكلفة ملايين الجنيهات أيضا بسبب قربه من مجموعة من الجيران.
وفي التفاصيل فإن المطرب الشهير البالغ من العمر 28 عاما، يجري بمنزله جميع البروفات الخاصة بألبوماته الجديدة وحفلاته الغنائية.
وكشفت جريدة الديلي ميل البريطانية، أن عزف شيران المتواصل للموسيقى عرضه للشكوى من جانب جيرانه لأكثر من مرة، وسلط في بعض الأحيان لاستدعاء الشرطة لإجباره على التوقف.
وأكدت الجريدة العالمية أن الحل الذي لجأ إليه إيد شيران لحل هذه الأزمة، قد كلفه مبالغ طائلة بشرائه للمنازل المجاورة لمنزله بتكلفة وصلت لـ 4 ملايين جنيه استرليني، ليفرغ هذه المنازل من القاطنين بها، ولا يتعرض للمسائلة القانونية كل فترة.
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