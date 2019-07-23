كيلي جينر تحصد أكثر من 6 مليون إعجاب بصورة مع حبيبها.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيلي جينر، أن تحصد أكثر من 6 مليون إعجاب بصورة رومانسية مع مغني الراب ترافيس سكووت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتأتي تلك الصورة بعد تداول أنباء عن أن كيلي جينر تخطط للزواج من حبيبها ووالد ابنتها ستورمي التي تبلغ من العمر عام ونصف العام، فيما طالب محبو كيلي، بالتخطيط لانجاب طفلا ثانيا لانهما يصفوها بالام الرائعة والمخلصة.

وكانت كيلي جينر، قد حملت لقب المليارديرة الأصغر في العالم بعد وصول ثروتها لمليار دولار بعد إطلاقها خط مستحضرات تجميل يحمل اسمها.

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وعلى جانب أخر، تسعي نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيلي جينر، لقضاء اكبر وقت مع ابنتها الوحيدة “ستورمي ويبستر”.

النجمة العالمية البالغة من العمر 21 عاما، نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” و التي تضم أكثر من 139 مليون شخص، عدة صور التقطتها مع ابنتها في كالاباساس وكانت ستورمي مرتديه فستان متطابق تماما لما ظهرت به كيلى، وعلقت على إحدى الصورة حيث كتبت قائلة :حياتى الحقيقة .

وكانت كيلي جينر التقطت هذه اللحظات المميزة في قصرها الذي تبلغ مساحته 13 ألف قدم، والذي يتكون من ثماني غرف نوم، و قد اشترته مقابل 12 مليون دولار عام 2016 ، و ذلك وفقا لـ Variety.