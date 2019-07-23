توم كروز يفاجئ جمهوره في مهرجان دولي

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف النجم والممثل الأمريكي اللامع توم كروز اثناء زيارة مفاجئة له الى مهرجان كوميك- كون عن طرح الاعلان الأول لجزء جديد من فيلمه الحركي القتالي “توب جن”.

ومن المقرر عرض فيلم “توب جن: مافريك” في يونيو 2020، حيث يشهد الجزء الجديد على عودة “كروز” لتجسيد شخصية الطيار المحارب وذلك بعد أكثر من 30 عامًا على صدور الفيلم الأصلي.

ويظهر النجم العالمي البالغ من العمر 57 عاما، في إعلان الفيلم مرتديًا السترة الجلدية التي طالما ارتداها وهو يؤدي شخصية (بيت ميتشل)، ويركب دراجة نارية تارة ويقود طائرة مقاتلة تارة أخرى بين واد ضيق مليء بالثلوج.

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وعلى جاني أخر، اشتبك مؤخرا، النجم العالمي جاستن بيبر، مع النجم توم كروز، حيث لم يدرك مغنى موسيقى البوب صاحب الـ 25 عاماً، ان التغريدة التى كتبها عبر حسابه يطالب فيها الممثل العالمى توم كروز، الشهير بأفلام الأكشن والحركة بخوض مباراة ضده، أن تنقلب لحادثة سخرية عبر منصات السوشيال ميديا.

وكانت الواقعة قد بدأت بتحدى من “بيبر”، لخوض مباراة مصارعة UFC ضد الممثل صاحب 56 عاماً، بتغريدة قائلاً “اريد ان اتحدى توم كروز فى معركة داخل الـ UFC، اذا لم تخض هذة المعركة، فأنت خائفاً منى، وستعيش دائماً خائفاً، مين مستعد للقتال”.

وسرعان ما انتشرت التغريدة التى تغاضى ممثل الأكشن الشهير أن يرد عليها، وتفاجأ مغنى موسيقى البوب بتداول التغريدة بشكل ساخر، وانهالت التعليقات التى كان ابرزها من المصارع كونور مكجريجور الذى أبدى استعداده لاستضافة المباراة قائلاً ” اذا كان توم كروز رجلاً كافياً لقبول هذا التحدى، فإن مركز مكجريجور للرياضة سيستضيف المباراة”.