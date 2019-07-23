شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الفهد ترد على مقطع جنسي متداول منسوب لها والان مع التفاصيل

ردت فنانة كويتية على ما تم تداوله بشأن تسجيل مصور جنسي منسوب لها.

ووفق ما نشره موقع "إرم نيوز" خرجت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد عن صمتها، بعد نحو 3 أشهر من انتشار مقطع جنسي منسوب لها، لكي ترد على كل من طعنها في شرفها واتهمها في أخلاقها وتربيتها.

وذلك من خلال نشرها لتغريدات المحامي الخاص بها، والتي تثبت براءتها من التورط في هذا الفيديو.