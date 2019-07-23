هايدي موسى تُشارك في حفلات دار الأوبرا المصرية تشرين الأول

القاهرة - لايف ستايل
تُشارك هايدي موسى للمرة الأولى في حفلات دار الأوبرا المصرية خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "أنا اتعودت" للمطربة الشابة هايدي موسى فى أول تعاون بينها وبين شركة "لايف ستايلز ستوديوز".
أغنية "أنا اتعودت" كلمات نادر عبدالله، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبدالجابر، ميكس أحمد جودة، ومن إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز".
يذكر أن هايدي موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول" و"ستار أكاديمي"، وقدمت العام الماضي ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا".
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