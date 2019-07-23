شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. حفل موسيقى بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة بمسرح السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت إشراف خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي يحتفي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق بذكرى ثورة يوليو المجيدة من خلال إقامة حفل موسيقي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 23يوليو2019م بمسرح السلام بشارع القصر العيني. Advertisements يتضمن برنامج الحفل الذي تحييه الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مجموعة من أروع الأغاني التراثية الوطنية التي تغنى بها رواد الغناء المصري احتفاء بثورة يوليو ومكتسباتها والتي دوما تشكل علامة مضيئة في التاريخ الثقافي المصري:"عدى النهار"،"يا نسمة الحرية" غناء:أحمد محسن،"قصيدة مصر"،"طوف وشوف" غناء:أنغام مصطفى"،"بسم الله الله أكبر"،"ابنك يقولك يا بطل"،"وأنا عالربابة بغني"،"يا أغلى اسم في الوجود"،"الجيل الصاعد".

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