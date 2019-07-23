شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الإنتاج الإعلامى": السعودية لها مكانتها الخاصة وتحظى بتقدير كبير من المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، أن المملكة العربية السعودية دائما لها مكانتها الخاصة لدى الدولة المصرية، وتحظى بتقدير كبير لدى المصريين.

وذكر بيان صادر عن مدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم الثلاثاء، أن هيكل التقى بسفير المملكة فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمقر مدينة الإنتاج الإعلامي.

وفى بداية اللقاء، أعرب هيكل عن ترحيبه الكبير بهذه الزيارة التى تأتى فى إطار العلاقات القوية والمتميزة على كافة المستويات بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، مشيرا إلى استعداد المدينة التام للتعاون مع المملكة فى كافة مجالات الإعلام.

Advertisements

ومن جانبه، أكد السفير السعودى أن ما شاهده فى مدينة الإنتاج الإعلامى يعد شيئا مبهرا، قائلا: "إن المدينة تعد منارة إشعاع إعلامى متكاملة فى المنطقة".

وأضاف "أن العلاقات بين مصر والمملكة شهدت طفرة كبيرة فى مختلف مجالات التعاون، وأن التنسيق بين البلدين يشهد مستويات غير مسبوقة فى كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها".. مشيرا إلى أن الإعلام له دور محورى فى تعزيز تلك العلاقات.

وأعرب السفير السعودى عن رغبته الصادقة فى التعاون المستقبلى مع مدينة الإنتاج الإعلامى فى الفترة القريبة القادمة، مؤكدا أن مصر حاليا تشهد طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، موضحا أن العديد من الإنجازات قد تحققت فى فترة قياسية وبأعلى مستوى من الدقة فى العديد من المجالات والمشروعات القومية الكبرى.

وأشار البيان إلى أن هيكل اصطحب السفير السعودى فى جولة بالمدينة شملت مركز إحياء التراث السينمائى واستوديو (دولبى أتموس) ومناطق التصوير المفتوحة، وكذلك استوديوهات قنوات (mbc مصر)، و(صدى البلد)، و(الحياة)، و(أون تى في)، و(النهار)، و(dmc).. كما التقيا بعدد من الإعلاميين العاملين فى هذه القنوات.