مخرج "إنساي" يُؤكِّد أنّ فكرة الكليب مختلفة وجاذبة

أطلق النجم المصري محمد رمضان حصريا عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" فيديو لأحدث أعماله الغنائية "إنساي" كدويتو غنائي يشاركه فيه للمرة الأولى الفنان المغربي سعد لمجرد.

جاء الفيديو الذي تم تصويره في فرنسا بين شوارع باريس ومعالمها وأيضًا أحد القصور الفرنسية الأثرية ليضيف عناصر من الإبهار والحركة والألوان مع كلمات الأغنية وإيقاعها الرشيق المبني على موسيقى الراپ الأميركية مع مزجها بالرتم الشرقي.

وقال حسام الحسيني مخرج العمل والذي قدم العديد من الأعمال مع محمد رمضان من قبل، إن العمل مع الأسطورة والمعلم على "إنساي" كان مختلفًا، حيث إن كلا منهما له حضوره وأدواته وجمهوره، وكان لا بد من أن تكون فكرة الفيديو مختلفة وجاذبة بحيث تشد المشاهد إلى تفاصيلها وتظهر النجمين الكبيرين وتتكامل مع كلمات الأغنية في ذات الوقت.

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وأضاف الحسيني أن من دواعي الفخر أن الڤيديو أصبح هو الترند رقم ١ في مصر والمنطقة العربية وأيضًا في معظم دول أوروبا وأميركا الشمالية وجنوب شرق آسيا.

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وكشف حسام الحسيني أن الفيديو وصل إلى المركز الثالث في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة عبر "يوتيوب" في العالم كله خلال أول ٢٤ ساعة، وهي أول مرة لعمل عربي أن يدخل هذه القائمة، وحصد ٢٤ مليون مشاهدة في أول 3 أيام ليظل متصدرًا المشهد ومرشحًا للزيادة.

يذكر أن في ٢٠١٨ أخرج الحسيني أهم ٣ أغنيات لأشهر النجوم متصدرًا التريند كرقم واحد على "يوتيوب" لأكثر من ٤٦ يومًا على التوالي من خلال أغنية "نامبر وان" لمحمد رمضان والتي وصلت إلى ١٠٥ ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، "١٠٠ وش" لتامر حسني بالاشتراك مع شيبا - حجاج -دياب والتي شاهدها ٥٠ مليون مشترك عبر "يوتيوب"، وأيضًا "الملك" لمحمد رمضان والتي حصدت ٩٥ مليون مشاهدة على "يوتيوب".

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