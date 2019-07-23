إنجي علي تطالب جمهورها بالدعاء لفاروق الفيشاوي

دعمت الإعلامية إنجي علي، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي خلال أزمة مرضه الحالية التي يعاني منها، وطلبت من جمهورها تكثيف الدعاء له، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت إنجي عبر حسابها قائلة : " ت الكبري، وقام بزيارته عدد من نجوم الفن من بينهم سامح الصريطي، وكمال أبو رية
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي أعلن خلال تكريمه في حفل افتتاح الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائي، عن إصابته بمرض السرطان.
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