مفاجآت بالجملة في حفل توزيع جوائز "الميما" والشرنوبي يواجه خطيبته السابقة سارة الطباخ

تواجد عدد من نجوم الفن والموسيقى في حفل جوائز الميما، والذي شهد تكريم عدد من المطربين والموسيقيين وأبرزهم أنغام وزوجها ومحمد الشرنوبي وغيرهم، حيث شهد حفل توزيع جوائز الميما عدة مفاجآت مثل الظهور الأول للمطرب الشاب محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ بعد انفصالهما مؤخراً وهجوم الشرنوبي عليها واتهامها باستغلاله، وحرص الثنائي على التواجد بشكل منفصل في الحفل، وحصلت الطباخ على جائزة أفضل منتجة وحصل الشرنوبي على جائزة افضل مطرب صاعد.

وخطفت الفنانة أنغام الأنظار بظهورها برفقة زوجها الموزع أحمد إبراهيم، والذي حرص على التواجد معها على السجادة الحمراء وفي الحفل وحصلت أنغام على جائزة أفضل مطربة، وشهد الحفل تواجد عدد من النجوم الآخرين مثل هاني مهنى ومحمود الليثي وبوسي وغيرهم.

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ويكرم في حفل جوائز الميما عدد من المطربين الشباب مثل أحمد زعيم وكارمن سليمان والتي حضرت برفقة زوجها مصطفى جاد ونجمة "ذا فويس" دموع تحسين، وتغيب عن الحفل عدد من الفائزين بجوائز مثل تامر حسني وعمرو دياب وإليسا وحمادة هلال.

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