فعاليات سينمائية للمرة الأولى في مهرجان "جرش" بحضور النجمين مصطفى شعبان وطارق لطفي

شهد مهرجان جرش للثقافة والفنون، على مدار اليومين الماضيين العديد من الفعاليات السينمائية للأفلام الروائية القصيرة برئاسة المنتج أيمن عبد المعطى، والتى تقام للمرة الأولى، حيث أقتصر جرش على مدار الـ 33 دورة الماضية على الموسيقى والغناء فقط، لذلك يعد أحد أهم مهرجانات الموسيقى بالمنطقة العربية.

وقد تم افتتاح فعاليات السينما أمس الأول السبت، بينما كانت إنطلاقة مهرجان جرش الخميس الماضى بحضور رئيس وزراء الأردن ووزير ثقافتها، وعدد كبير من كبار رجال المملكة الأردنية الهاشمية، ومازالت فعاليات السينما مستمرة هذه الأيام ما بين مشاهدة الأفلام الروائية القصيرة المشاركة فى المهرجان، وبين رحلات ترفيهية وسينمائية يقوم بها الفنانين المشاركين بفعاليات مهرجان جرش.

ومن جانبه قال مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوى : أن تحتضن المدينة العتيقة، مهرجانا للسينما، ضمن المهرجان العام برئاسة أيمن عبد المعطى ، فتلك خطوة تحمل الجرأة والرؤية، والقدر على توظيف المكان، بإضافة رافد جديد للمهرجان،بكل ماتحمله السينما من جمال ودهشة وبريق نجوم، حيث احتصن مسرح الصوت والضوء مهرجان السينما للأفلام الروائية القصيرة، والنجوم الاردنيين والعرب، والذي افتتحه د.محمد أبو رمان رئيس اللجنة العليا، وزير الثقافة والشباب باحتفالية أدارتها الإعلامية الأردنية ضياء العوايشة أمام جمهور كبير لم يتسع له مدرج المسرح، فانتشر على جنباته، في مشهد تمازجت فيه الأزياء المعاصرة مع أعمدة جرش، ويحمل المهرجان لمسة وفاء تجاه مؤسس الثقافة السينمائية في الأردن، الناقد السينمائي الراحل حسان أبو غنيمة، حيث تحمل هذه الدورة اسمه.

وتم عرض فيلم سينمائي عن الناقد السينمائي “حسان أبو غنيمة – عاشق السينما “، من إخراج” رامي عبدالمعطي”، حيث تضمن لقاءات مع عائلته، ومع زملاء له، وتلاميذه، في إضاءة على الجانب الإنسانى من حياته، وعلى ماتركه من أثر كبير في الوسط الثقافى الأردنى.

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وتضم لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة المشاركة فى المهرجان، الفنانون طارق عبد العزيز والأردنية عبير عيسى والفنانة مادلين طبر والمخرج العمانى خالد الزدجالى والفنانة الأردنية أمل الدباس.

وعلى مدار أيام مهرجان السينما بإدارة المنتج أيمن عبد المعطى، المقام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بإدارة أيمن سماوى، تم تكريم عدد كبير من نجوم الفن المصرى والعربى فى مقدمتهم النجمين مصطفى شعبان وطارق لطفى، والفنان السورى الكبير جمال سليمان، ونجمى الأردن إياد نصار ومنذر رياحنة، والفنانات روجينا وسلمى المصرى وأميرة نايف، بالإضافة إلى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد الفنانين العرب، والمنتج “حسام شوقى– مشرف عام شركة سينرجي للإنتاج الفنى والدرامى، والمخرج أحمد صالح، والأردنية مارغو حداد”، والمخرج الأردنى جلال طعمة والفنانة الأردنية صفاء سلطان، والمذيع أحمد عبدالعزيز، والمخرج فيصل الزعبى، والفنانة الأردنية سميرة خورى، والفنان الأردنى محمد العبادى،والفنان السورى أندرية سكاف، والفنانة الأردنية د.ريم سعادة ،والشاعر المصرى ياسر قنطوش، والمخرج الأردنى عروة زريقات، والمخرج الأردنى حسن أبو شعيرة، والفنان الأردنى عبدالكريم قواسمى، والإعلامية الأردنية ضياء العوايشة.

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